Gapervissers huldigen twee kampioenen Erik De Block

17 december 2018

De Gapervissers huldigden in café De Vier Winden in Geluwe in aanwezigheid van het stadsbestuur de clubkampioenen. Net zoals twee jaar geleden was de titel voor Timothy Van Brabant. De tweede plaats was voor Peter Dejonghe. Hans Declercq werd derde voor Angelo Demuynck en Dario Staessen. Bij de jeugd was de titel voor Mathias Dejonghe. Hij haalde het voor Imiel Debacker en Brent Dubois. Voor het clubkampioenschappen bij de volwassenen telden zes wedstrijden en vijf bij de jeugd. De Gapersvissers tellen 50 leden en maken gebruik van de gemeentelijke visvijver in de Emiel Huysstraat. Het nieuw seizoen start er in maart. Er wordt volgend jaar 550 kilo nieuwe vis voorzien.