Gapersrally aan tiende editie toe 06 juni 2018

Wielertoeristenclub Ter Hand organiseert zaterdag de tiende editie van de 'Gapersrally' richting de Catsberg. Start en aankomst bevinden zich in sporthal Ter Linde. De wielertoeristen kunnen kiezen uit vier afstanden: 30, 60, 80 of 120 kilometer. Er is vrije start vanaf 7 uur. Voor de kleinste afstand lopen de inschrijvingen tot 14 uur, voor de twee andere tot 10 uur. De deelnemingsprijs bedraagt voor leden Leiedal en Vlaamse Wielrijdersbond 2 euro voor de kleinste afstand en 2,5 en 3 euro voor de andere afstanden. Anderen betalen 4 of 5 euro. Bij aankomst liggen er voor alle deelnemers belegde boterhammen klaar en langs het parcours van de twee langste afstanden zal ook bevoorrading worden voorzien.





De organisatoren zorgen voor een bewaakte fietsenstalling.





De omloop is volledig bepijld. De kleinste afstand gaat richting Zonnebeke. De 60 kilometer gaat naar Ieper, de 80 kilometer naar Reningelst. Wie kiest voor heel het traject, fietst tot de Catsberg. Meer info: www.wtcterhand.be.





(DBEW)