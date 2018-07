Gapersfeesten zonder belleman 'Tone' na ongeval 07 juli 2018

Omwille van het stadsfestival Wervik 2050 zijn de Gapersfeesten een week vervroegd. Traditioneel gaat vandaag om 11.30 uur de officiële opening aan het Gapersmonument door, dit keer zonder belleman Tony 'Tone' den Hollander. Begin mei geraakte Tone tijdens een ongeval met zijn elektrische fiets in Moorslede zwaargewond. "Hij is aan de beterhand, maar het zal veel geduld vragen", aldus Ignace Caulier van het Gaperscomité. "Belleman Nick Pauwels uit Wervik zal wel van de partij zijn." De handelaars zetten hun deuren open, er zijn koopjes. Vanaf 14.30 uur is er een straatfestival met nationale en internationale artiesten. In de verschillende straten is er voor de kinderen heel wat te doen. Er staan springkastelen, een paarden- en draaimolen, er is een ballonclown en kinderkapster Els is van de partij. In de Menenstraat is er een rommelmarkt met marktkramers. Er zijn optredens van Dance Space aan restaurant de Zunnewyzer. Turnkring Geluwe en karateclub Okinawa verzorgen demonstraties. Om 17 uur gaat op de hoek van de Ieper- en Kerkstraat vanuit een hoogtewerker de Gapersworp door. Met tal van prijzen voor kinderen jonger dan 15. Aan jeugdhuis De Jukte zijn er optredens van Cheap Sunglasses en Low Budget. Nadien is er nog een afterparty met dj Snes. info: www.gapersfeestengeluwe.be. (DBEW)