Gapersfeesten dit jaar een week vroeger

De jaarlijkse Gapersfeesten in Geluwe zijn een traditie op de tweede zaterdag van juli. Dit jaar gaan de Gapersfeesten evenwel een week vroeger door. De buurgemeenten Wervik en Wervicq-Sud bestaan dit jaar maar liefst 2050 jaar en gaan dat het tweede weekend van juli vieren tijdens een groot volksfeest. De nieuwe grensbrug over de Leie wordt het hart van dit verbroederingsfeest op zaterdag 14 en zondag 15 juli. De ambitie is duidelijk heel groot want men mikt op meer dan 10.000 bezoekers.





"Omwille van Wervik 2050 vervroegen we een week", aldus Ignace Caulier van het Gaperscomité. "De Gapersfeesten worden overigens weer een vijfdaagse. Vorig jaar was er op zondag niks in de grote feesttent. Nu viert het vrijwillig brandweerkorps er haar 150-jarig bestaan." (DBEW)





