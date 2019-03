Gallo-Romeins Weekend verhuist naar De Balokken Erik De Block

17 maart 2019

13u55 0 Wervik Het tweejaarlijks Gallo-Romein Weekend verhuist in oktober van locatie. Van het stadsdomein Oosthove gaat het naar het recreatie-eiland De Balokken. “Onze buitenactiviteiten zijn enorm groot aan het worden en is de ruimte op Oosthove kleiner geworden, onder meer door de plaatsing van extra speeltoestellen”, aldus Patrick Biesbrouck van de vzw Viroviacum Romanum. “We hebben er een jaar serieus zitten over nadenken om te verhuizen.”

De Balokken bevindt zich tussen de oude en nieuwe Leie en is eigendom van het Vlaamse Geweest. Het beheer is in handen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). “De onderhandelingen leidden uiteindelijk tot een financiële overeenkomst”, zegt Patrick. “ANB vindt het een heel positief evenement.”

Op De Balokken wordt het comfortabeler voor de bezoekers. “De vorig editie was goed voor vijf- à zesduizend bezoekers”, aldus Patrick. De bezoekers kunnen er telkens enkele uren doorbrengen tussen Romeinse legionairs, Keltische krijgers en Gallo-Romeinse en Keltische burgers uit binnen- en buitenland.

“We gaan een deel van het eiland gebruiken”, zegt Patrick Biesbrouck. “De kassa komt aan de overkant ter hoogte van de achterkant van de Briekenmolen. Een deel van het eiland gaan we afsluiten. Qua ruimte is het recreatie-eiland ideaal. Zoveel jaar geleden was naar daar verhuizen al een optie. De rem om toch op Oosthove te blijven was financieel. Nu gaan we een tent en extra toiletten moeten huren. Extra kosten dus. Gelukkig mogen we rekenen op extra financiële steun van de stad. Reken maar dat de groepen ons 20.000 euro kosten, zonder de catering.”

Oosthove bevindt zich op wandelafstand van het station. De Balokken is een heel eind verder. Nogal wat scholen komen per trein. “Het staat zo goed als vast dat we voor treinreizigers een pendelbus gaan voorzien”, aldus Patrick Biesbrouck.

Intern zijn er ook enkele veranderingen. Zo wordt Yannick Morisse de nieuwe hoofdcoördinator. Hij volgt Nick Pauwels op. Ondertussen staat het thema reeds vast. Het wordt Tempus Fugit. Uit het Latijn vertaald betekent dat ‘De tijd vliegt’. “We zijn volop bezig met het invullen van het programma”, aldus Patrick Biesbrouck. “We gaan bij de Romeinen en Kelten een evolutie in de kleding tonen.”

De organisatoren zoeken nieuwe medewerkers en organiseren daarvoor op zaterdag 30 maart om 10.30 uur in de bibliotheek een infomoment. “We gaan daar uitleggen waar en wat we nodig hebben zodat de geïnteresseerden een keuze kunnen maken”, aldus Patrick. “Voor de opbouw gaan we veel volk nodig hebben.”