Futura organiseert infoavond ‘naar het eerste middelbaar’ Erik De Block

13 februari 2019

16u41 0 Wervik Het nieuwe schooljaar in september luidt de modernisering van het secundair onderwijs in. “We krijgen als school meer vrijheid”, zegt directeur Kevin Dekyen van Futura Menen, secundair onderwijs.

Futura is de nieuwe naam van de Grenslandscholen Wervik en Menen. In de vestiging Hellestraat in Wervik stelde de directie van het secundair onderwijs de plannen voor. De campus aan het Vander Merschplein in Menen is goed voor 178 leerlingen, de campus Hellestraat in Wervik telt er 130. In de eerste graad van het secundair onderwijs biedt de school vooral een brede algemene vorming aan en blijven alle opties voor later open. “In het eerste jaar houden we het breed, zodat de leerlingen bewust een keuze kunnen maken”, legt directeur Björn Leleu van Futura Wervik uit. Voor de leerlingen uit het zesde leerjaar en hun ouders is er op beide locaties op donderdag 21 februari om 18.30 uur een infoavond ‘naar het eerste middelbaar’.

Nieuw in de tweede en derde graad volgend schooljaar is het deeltijds leren met elektriciteit, bouw, houtbewerking en pc-technicus. Dit gaat door in het Centrum Leren & Werken in de Yvonne Serruysstraat in Menen. Daar vindt op dinsdag 19 maart om 19 uur een infoavond plaats.