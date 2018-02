Frapant in De Kier 15 februari 2018

02u40 0

In Buurthuis De Kier in de Gosserieslaan worden de maandelijkse dansnamiddagen voortaan afgewisseld met een optreden. De ene maand is er een dansnamiddag, de andere maand een optreden. Komende zondag komt Frapant. Op keyboard en accordeon, zang en humor van de bovenste plank.





Iedereen is er welkom vanaf 14 uur. Tickets kosten vijf euro, een koffie inbegrepen. (DBEW)