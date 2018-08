Franse inbreker blijft in cel na meerdere diefstallen 22 augustus 2018

Een 24-jarige Franse inbreker blijft in de cel nadat hij in de nacht van 18 op 19 juli in Wervik en Poperinge enkele diefstallen pleegde. S.V. ging in Poperinge met een Citroën aan de haal. In Wervik stal hij werkmateriaal uit een bestelwagen. Kort nadien kon hij opgepakt worden en vloog hij in de cel. De raadkamer van Ieper besliste dat hij daar nog een maand langer moet blijven. (LSI)