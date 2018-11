Frans Vanaerde beste kaarter bij Neos 22 november 2018

02u24 0

De seniorenvereniging Neos huldigde tijdens het herfstfeest in landhuis De Kleine Prins kaarterskampioen Frans Vanaerde (78).





Op de tweede plaats eindigde Gerard Descamps. De derde plaats was voor Raymond Carton, voor Magdalena Taillieu en Paula Carlier. De top tien bestaat verder uit Lydia D'Haene, René Logghe, Ignace Samain, Jan Ghekiere en Rosa Pattou. We bemerken de nieuwe kampioen in het gezelschap van de bestuursleden en het stadsbestuur.





(DBEW)