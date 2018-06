Frankrijk betaalt niet mee voor nieuw zwembad 08 juni 2018

02u56 0 Wervik Noord-Frankrijk laten meebetalen voor de bouw van een nieuw zwembad in Wervik, wordt heel moeilijk. Dat maakte schepen Geert Bossuyt (sp.a) dinsdagavond op de gemeenteraad bekend.

"Hoe we het gaan bekostigen, moet nog worden uitgemaakt. Een Publiek Private Samenwerking is een mogelijkheid. We mogen rekenen op een investering van 8 miljoen euro", aldus de schepen.





Het zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove dateert van 1980 en kampt met betonrot. Renoveren is financieel niet haalbaar want de kosten lopen veel te hoog op. Er is nog een milieuvergunning tot 2021. Wat maximum drie jaar kan worden verlengd.





Hendrik Ingelbeen (CD&V) voegde over de opmaak van een haalbaarheidsstudie over het nieuwe zwembad een agendapunt aan de dagorde toe. Uit de bezoekerscijfers blijkt dat 40 procent Fransen zijn. "Door een prijsstijging is het aantal scholen uit Noord-Frankrijk gedaald", zegt schepen Geert Bossuyt. "Om mee te stappen in een financieel samenwerkingsverband zat de burgemeester samen met een afvaardiging van Eurometropool Rijsel, maar ze doen niet mee."





Meer zwemmers

Er waren vorig jaar zo'n 60.000 bezoekers.





"We zitten op jaarbasis met een exploitatiekost van een kleine 700.000 euro", overloopt Geert Bossuyt de cijfers. "Daarvan is 58 procent personeelskosten."Blijft dan natuurlijk de vraag waar het nieuwe zwembad komt. Dat staat nog niet vast.(DBEW)