Francis is nieuwe clubkampioen bij De Verenigde Rokers 24 januari 2018

In hun nieuw lokaal café De Vier Winden in de Wervikstraat huldigden De Verenigde Rokers in aanwezigheid van eerste schepen Belinda Beauprez hun nieuwe clubkampioen. Na acht titels op rij voor Koen Vanneste was Francis Demeestere dit keer de beste. Stefaan Hanssens eindigde tweede, Hans Dorme derde. Voor de recordtijd zorgde ook de clubkampioen: pas na 2 uur 6 minuten 57 seconden doofde Francis' pijp uit. Ook Patrick Gryson kreeg een attentie. Eind december viel het doek over zijn café Berkenhof. De Verenigde Rokers verzamelen elke derde zaterdag van de maand. Bedoeling is om met drie gram tabak zo lang mogelijk te roken.











