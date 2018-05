Foute après-ski party in manege 23 mei 2018

In manege De Cloche op de Voorhoek is er zaterdag een foute après-ski party. Het aperitief wordt geserveerd vanaf 19 uur. Er is barbecue à volonté. Deelname kost 25 euro en voor kinderen 15 euro. Met dj Sam Lernou en charmezanger Jens is de ambiance alvast verzekerd. Iedereen wordt gevraagd een leuke outfit aan te trekken. Inschrijvingen : 0473/55.26.82 (DBEW)