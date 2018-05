Fotozoektocht 07 mei 2018

02u31 0

In het kader van de campagne 'Wervik verrast en zet 10.000 stappen' kun je tot eind deze maand deelnemen aan een fotozoektocht in Kruiseke, goed voor acht kilometer. Het traject start en eindigt aan de kerk van Kruiseke en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderbuggy's.





Deelnameformulieren vind je in café Het Visputje in Kruiseke, lokaal dienstencentrum De Kim in de Sint-Jorisstraat en De Spie in Geluwe, het Callcenter OCMW op Steenakker en de dienst voor Toerisme in de Koestraat. Deelnemen kost 1,50 euro. Meer info op 056/31.14.68. (DBEW)