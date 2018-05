Fontein op Sint-Maartensplein eindelijk hersteld 09 mei 2018

De fontein op het Sint-Maartensplein is eindelijk hersteld en doet het sedert dinsdagmorgen opnieuw. Drie weken geleden stelde men vast dat de installatie defect was. Maandag kwam een technieker van een firma uit Pittem ter plaatse. In juli 2016 viel de fontein vlak voor het stadhuis in Wervik ook uit en moesten de filters worden vernieuwd. De fontein dateert van december 2004. (DBEW)