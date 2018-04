Fontein defect 20 april 2018

Ondanks het prachtig weer doet de fontein op het Sint-Maartensplein het momenteel niet. De installatie is defect. Burgemeester Youro Casier (sp.a): "De pomp werd maandag opgestart, maar de zekering sprong meteen. De verantwoordelijke firma werd intussen gecontacteerd. Ze zullen proberen zo snel mogelijk een technicus te sturen." In juli 2016 viel de fontein vlak voor het stadhuis in Wervik ook al uit. Toen moesten de filters vernieuwd worden. De fontein werd gebouwd in december 2014. (DBEW)