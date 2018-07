Fitnessruimte atletiekclub valt duurder uit 06 juli 2018

Het nieuwe fitnesslokaal van atletiekclub Athleoo zal een stuk meer kosten dan verwacht. De fitnessruimte van Athleoo werd vorig jaar verbouwd tot twee ruime kleedkamers voor voetbalclub Eendracht Wervik.





In de plaats komt een nieuwbouw met een fitnesslokaal aan de grote zittribune. De investering valt duurder uit dan voorzien. Dat kwam tijdens de gemeenteraad aan het licht na een vraag van fractieleider Bercy Slegers (CD&V). Aanvankelijk was een bedrag van 75.000 euro uitgetrokken. Nu komt de stad uit op 108.000 euro. "We gaan voor een goed uitgebouwde fitnessruimte die voldoet aan de voorschriften", zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a). "Bovendien wordt de ruimte groter dan vorig jaar werd gedacht. Er komt ook een groot deel berging, want nu is er daaraan in het sportcentrum Virovios een tekort."





In de fitnessruimte komt ook een toilet, wat eveneens eerst niet zo was voorzien.





De gebruikers zullen zich dus niet meer naar het toilet in het hoofdgebouw tussen het voetbalstadion en een atletiekpiste moeten begeven.





