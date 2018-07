Fietstocht langs kasteeldomeinen 17 juli 2018

Wie vandaag tijd heeft, kan deelnemen aan een fietstocht ten zuiden van Ieper onder leiding van gids Geert Delbecque. Tijdens de tocht vertelt de gids tal van verhalen. Zo maken de deelnemers kennis met de steenrijke familie Mahieu-Ferry, die langs de huidige Palingbeek een indrukwekkend kasteel liet bouwen. Tien jaar later was het volledig in puin geschoten. Ook kasteeldomeinen die wel nog intact zijn, komen aan bod. Zoals dat van generaal François Durutte, veteraan van menig veldtocht onder Napoleon. Hij trok zich na Waterloo terug op een domein langs de Dikkebusseweg. Een andere blikvanger langs het parcours is kasteel Elzenwalle, dat prachtig werd gerestaureerd door Paul Gheysens, eigenaar van bouwbedrijf Ghelamco. De tocht loopt tussen Ieper en Heuvelland. Deelnemers fietsen in totaal 35 kilometer. Vertrek om 13.30 uur aan het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat. (DBEW)