Fietser (18) gegrepen bij oversteken N58 LSI

04 december 2018

15u15

Bron: LSI 0

Op het kruispunt van de Klijtbosstraat en de N58 in Wervik is dinsdag rond 13 uur een 18-jarige fietser uit Menen gewond geraakt. Claus F. volgde met de fiets zijn vriend uit Geluwe, die met bromfiets aan de hand de expresweg dwarste. “Ik liep wat voorop”, zegt de vriend. “Ik zag een auto naderen, maar die was nog veraf. Plots hoorde ik achter mij lawaai. Het achterwiel van de fiets van mijn vriend was gegrepen door een Mercedes die richting A19 reed. Een ambulance is Klaus komen ophalen.”

De jongeman uit Menen raakte gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. De politie nam ook de bromfiets van de jongeman uit Geluwe in beslag omdat die niet verzekerd was. “Ik reed er niet mee. Ik wandelde er mee aan de hand. Er moet aan gesleuteld worden, maar de papieren zijn in orde.” Als hij de nodige papieren kan voorleggen, krijgt hij zijn bromfiets terug.