Feest kaartersclub in mineur na overlijden kampioen 07 februari 2018

02u29 0

In zaal 't Portaal vond de kampioenenhulde plaats van de Vlaamse Actieve Senioren Wervik-Geluwe. Ze bieden heel wat activiteiten aan. Zo is er ook een kaartersclub die aan manillen doet. Het werd dit keer evenwel een feest in mineur, want kampioen Noël Flament (74) is halfweg januari onverwacht overleden. Tweede eindigde Roland Vandecasteele. De derde plaats was voor Jacques Van Bun. De kaartersclub verzamelt elke derde maandag van de maand in 't Portaal in de Kruisekestraat. Er zijn zo'n 40 kaarters.





(DBEW)