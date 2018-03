Familiefilm in Forum 23 maart 2018

02u50 0

In het kader van Cine Forum is er zondag om 14.30 uur in GC Forum de familiefilm 'Verschrikkelijke Ikke 3'. Tickets kosten vijf euro en voor leden van de Gezinsbond drie euro. Het gaat om de laatste van de vier familiefilms die dit seizoen op de planning stonden. (DBEW)