Fabriek verdwijnt: stad moet loods huren om spullen te stockeren 23 januari 2018

02u30 0 Wervik De stad Wervik huurt een loods van 750 vierkante meter bij Cnockaert Construct, omdat de gewezen fabriek Vanrullen op de Menensesteenweg wordt ontruimd en gesloopt.

De stad huurt de gebouwen daar als stockageruimte voor materiaal van de Dienst Feestelijkheden en voor inboedel na uithuiszettingen. "De loods die we zullen huren, bevindt zich in Komen", zegt schepen Sanne Vantomme (N-VA). "Op de site Vanrullen is er al een deel ontruimd. Het gaat om allemaal spullen die we minder nodig hebben. Voor nog een tweede locatie om te stockeren, lopen de onderhandelingen, maar het ziet ernaar uit dat dit zal lukken. Een deel van de stukken van het Nationaal Tabaksmuseum zal overigens in de toekomst verhuizen naar het Regionaal Erfgoeddepot in Heule waarin we als stad financieel bijspringen."





Normaal wordt de oude fabriek de komende maanden volledig gesloopt. Eigenaar is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die het regionaal bedrijventerrein in de Bootweg zal uitbreiden. (DBEW)