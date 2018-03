Extra verlichting aan zebrapad voetbalstadion 01 maart 2018

Wervik Ter hoogte van de inkom van het Damien Feys Stadion van tweedeprovincialer SK Geluwe komt er aan het zebrapad in de drukke Wervikstraat extra verlichting.

Zowel de club als de stad zijn al enkele jaren vragende partij. Het gaat om een gewestweg. Er komen twee extra verlichtingspalen met ledverlichting. "Het is daar nu in het donker een gevaarlijk punt", aldus schepen van Mobiliteit Alexander 'Sanne' Vantomme (N-VA). "De extra armaturen zullen boven de straat hangen. Op die manier wordt dit druk gebruikte zebrapad optimaal verlicht en kunnen voetgangers veilig oversteken in het donker."





De stad betaalt hiervoor zo'n 4.090 euro. Het is nog niet bekend wanneer Eandis de verlichtingspalen zal plaatsen. Over de gevaarlijke situatie kwam Hendrik Ingelbeen (CD&V) tussen op de gemeenteraad in februari vorig jaar. "De jeugdspelers komen te voet of per fiets en is het daar aan de inkom een heel druk punt", zegt voorzitter Nino D'Hellem. "Heel weinig automobilisten houden zich daar aan de toegelaten snelheid. Daarbij komt nog dat er mag worden geparkeerd aan weerszijden." (DBEW)