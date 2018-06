Extra straf na jarenlang dubbelleven? MOORDENAAR SPEELT MOGELIJK BELGISCHE NATIONALITEIT KWIJT LIEVEN SAMYN EN CHRISTOPHE MAERTENS

20 juni 2018

02u47 0 Wervik Erjon Sejdiraj (40), de Albanese moordenaar die jarenlang in Geluwe een dubbelleven leidde, staat maandag in de Ieperse rechtbank terecht voor valsheid in geschrifte, valse naamdracht en oplichting. Naast een extra celstraf zou Sejdiraj ook zijn Belgische nationaliteit kunnen kwijtspelen.

Erjon Sejdiraj, op 3 april 1978 geboren in de kuststad Valona in Albanië, kwam in 2006 in Geluwe terecht. De man was op dat moment op de vlucht voor het Italiaanse gerecht. Samen met twee andere Albanezen werd hij ervan verdacht de Ecuadoraanse prostituee Betty Ramirez gedood te hebben in februari 2000. De vrouw werd gemarteld, gewurgd en begraven langs de rivier Po in Piacenza in het noorden van Italië. De drie daders gingen ervandoor, en het hof van assisen in Bologna veroordeelde hen later bij verstek. Erjon Sejdiraj kreeg 30 jaar cel, zijn twee trawanten elk 25 jaar. Met een valse naam en een valse geboortedatum kon Sejdiraj in België asiel verwerven.





Traan

De man liet ook een getatoeëerde traan verwijderen. Die traan was nog te zien op opsporingsfoto's die het Italiaanse gerecht had laten verspreiden. In 2003 leerde Sejdiraj onderwijzeres Evelyne P. uit Geluwe kennen. Het koppel trouwde en kreeg drie kinderen. Onder een valse naam leefde de moordenaar als bouwvakker een dubbelleven, dat hij al die tijd voor zijn echtgenote verborgen hield. 12 jaar later werd hij ontmaskerd via onderzoek en telefoontaps. Het was een telefoontje over een erfeniskwestie naar familie in Bologna dat de Italiaanse speurders tot actie bracht. Een eliteteam van de federale politie haalde de Albanees van straat en stopte hem achter tralies. Daarop werd de procedure tot uitlevering opgestart. Zijn raadsman ging akkoord met een uitlevering, maar kon wel bekomen dat zijn cliënt zijn straf in België zou uitzitten, om zo dichter bij zijn gezin te zijn. De Albanees kreeg groen licht van de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het openbaar ministerie ging daartegen in beroep, maar dat beroep werd verworpen.





Officiële handelingen

Erjon Sejdiraj tekende ondertussen verzet aan tegen zijn verstekvonnis in Bologna. Na zijn uitlevering aan Italië wachtte hem een nieuw proces. De rechtbank herleidde zijn straf tot 20 jaar cel. De man zat eerst een hele tijd in de gevangenis van Milaan, maar keerde daarop terug naar ons land. Sindsdien zit hij opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. "Mijn cliënt moet zich nu voor de Ieperse rechtbank verantwoorden voor valsheid in geschrifte, valse naamdracht en oplichting", aldus meester Joke Van Belle, die Sejdiraj verdedigt.





"Dat laatste slaat op het feit dat hij met gebruik van zijn valse naam officiële handelingen uitvoerde." Ondertussen deed de Albanees een aanvraag tot overplaatsing naar de gevangenis van Oudenaarde. "Daar zou hij wat dichter bij zijn gezin zitten, dat hem nog altijd door dik en dun steunt", aldus Joke Van Belle.