Ex-voorzitter wielerclub is overleden

In het AZ Delta Roeselare is Jean Marie Braem (74) overleden. Hij woonde destijds in de Kruisekestraat in Wervik en was er vijf jaar voorzitter van de koninklijke wielerclub De Verenigde Sportvrienden. Na het overlijden van boegbeeld Gerard Carrein werd hij er voorzitter.





Tijdens Parkkermis organiseren De Verenigde Sportvrienden altijd twee wielerwedstrijden. Jean Marie verhuisde in 2002 naar een flat in Moorsele. Hij was de echtgenoot van Johanna Debaeke. De uitvaartplechtigheid vond in intieme kring plaats, zoals de overledene had gevraagd.





