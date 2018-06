Ex-voorzitter OCMW niet meer op lijst CD&V 29 juni 2018

Dany Verhaeghe (72) uit Geluwe staat niet meer op de lijst van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Hij zetelt al meer dan 40 jaar in de OCMW-raad en was meer dan 20 jaar voorzitter.





Gemeenteraadslid Jean-Pierre Depuydt (62) is ook geen kandidaat meer. Twee jaar geleden ging hij met pensioen bij de NMBS. De voorzitter van basketbalclub BBC Wervik is momenteel als gemeenteraadslid bezig aan zijn twaalfde en dus laatste jaar. (DBEW)