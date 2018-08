Ex-renner en oud-strijder (103) overleden 23 augustus 2018

In het woonzorgcentrum Het Pardoen in Wervik is Raymond Vanslembrouck (103) overleden. Begin deze maand werd daar zijn verjaardag nog gevierd. 'Mongtje', de jongste in een gezin van elf kinderen, was in zijn tijd een goed wielrenner. In 1935 won hij vijftien koersen en hij was de poulain van beroepsrenner Jef 'Tjeppen' Demuysere uit Wervik. In de winter was hij wever-grensarbeider, in de zomer schilder-behanger. Raymond trouwde met Andrea Defever. Er zijn drie kinderen: Charlotte, Ivan en Martine. Raymond was ook een oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog. Hij vocht mee in de Leieslag in Kortrijk en was de oudste overlevende. Drie jaar geleden, tijdens de herdenking van de Leieslag, ontmoette Raymond koning Filip. De uitvaartplechtigheid vindt in intieme familiekring plaats. (DBEW)