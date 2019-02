Evelyne verkoopt tweedehands kinderkledij, baby-artikelen en speelgoed in online Boetiek 0 Erik De Block

17 februari 2019

10u50 0 Wervik Evelyne Naessens uit het Wervik heeft met Boetiek O een online tweedehandswinkel voor kinderkledij, baby-artikelen en speelgoed gelanceerd. “Ik bied alles voor kinderen van 0 tot 12 jaar”, vertelt Evelyne. “Kinderkledij gaat maar een beperkte tijd mee omdat kinderen zo snel groeien. Het zou echter jammer zijn dat dit verloren gaat.”

“Tweedehands is geen taboe mee. Zo’n online tweedehandswinkel bestaat bijvoorbeeld al in Kortrijk en daar draait het. Mijn zaak moet nog even op gang komen, mensen moeten het leren kennen. Ik heb al folders laten maken en ben die gaan bussen. Ondertussen zijn al mensen spulletjes komen afgeven. Ik kreeg ook al veel vragen hoe het precies werkt. Goederen worden minstens drie maanden aangeboden, maar langer kan ook. Zestig procent van de verkoopprijs gaat naar de klant en veertig procent naar mij. Als ik er een parttime job kan uithalen, ben ik tevreden. Door online te werken, kan ik mijn tijd besteden wanneer het mij uitkomt. Naast mijn webshop kun je ook terecht op de Facebookpagina van Boetiek O. Daar wordt de kledij te koop aangeboden op de veilinggroep”, zegt Evelyne, die gehuwd is met Christophe Graf en twee dochterjes Amelie (5) en Lena (3) heeft. Iedereen kan op dinsdag van 10 tot 14 uur of op afspraak goederen afgeven bij Evelyne. “Maar geen kapotte spullen of gescheurde kleren.”

Meer info op www.boetieko.com of 0494/30.26.60.