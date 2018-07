Evelien is kampioen bij kaartersclub van café De Plaetse 19 juli 2018

De kaartersclub van café De Plaetse - aan de overkant van de Sint-Dionysiuskerk - vierde de kampioen van vorig seizoen. Dat gebeurde in aanwezigheid van het stadsbestuur in café 't Smiske. De eerste plaats ging naar Evelien Libbrecht. Mario Segers eindigde tweede. Hij was niet aanwezig. Kathy Altes legde beslag op de derde plaats. Ze was er ook niet, maar haar echtgenoot Stefaan Bogaert nam de beker in ontvangst.





(DBEW)