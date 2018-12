Europese handicapkaart straks in alle gemeenten? Personen met een handicap kunnen voordelen genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. Erik De Block

03 december 2018

Het is vandaag de ‘Internationale dag van personen met een handicap’. De ‘Vereniging personen met een handicap’ West-Vlaanderen van de socialistische mutualiteit Bond Moyson promootte vandaag in het Nationaal Tabaksmuseum de ‘European Disability Card’, een Europese handicapkaart waarmee personen met een handicap voordelen kunnen genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. In januari krijgt elk nieuw stadsbestuur daarover een brief.

Een van de grote troeven van de kaart is dat je recht hebt op voordeeltarieven met één enkel document. “Vanuit VFG merken we echter dat nog veel personen met een handicap niet afweten van het bestaan van de kaart”, aldus provinciaal verantwoordelijke Lien Deblaere. “En ook, op dit moment zijn er slechts negentien West-Vlaamse initiatieven geregistreerd. Dit kunnen er nog veel meer worden. Vandaar de actie waarbij we de nieuwe lokale besturen oproepen om de erkenning van deze kaart op te nemen in hun meerjarenplan om zo het goeie voorbeeld te geven. Wervik doet dat alvast want er komt een schepen voor personen met een handicap. Deze waakt er onder andere over dat op ieder beleidsdomein op een toegankelijke en inclusieve manier gewerkt wordt.”

Sonny Ghesquière (sp.a) krijgt vanaf januari als bevoegdheid onder meer ‘personen met een beperking’. “Wat ik persoonlijk liever hoor dan ‘personen met een handicap”, zegt de schepen. “Door onze stad is die Europese handicapkaart ondertussen erkend.”

“Wat we daaraan als voordelen gaan koppelen, moet de komende weken worden bekeken. Er komt een adviesraad voor ‘personen met een beperking’. Daar zal het onder meer gaan over de toegankelijkheid van de openbare gebouwen. Ons stadhuis is daarvoor een heel slecht voorbeeld. Vaak gaat het soms om heel kleine dingen.”

Goed en wel dat er in de grensstad een schepen voor ‘personen met een beperking’ komt maar waarom al niet zes jaar geleden bij de start van de huidige legislatuur? “Omdat we er toen niet genoeg bij stil stonden”, zegt Sonny. “Vanuit de doelgroepen vanuit alle zuilen straks dus wel.”

Momenteel zijn er in ons land zo’n tweehonderd initiatieven die de kaart reeds erkend hebben en er een voordeel aan koppelden. Dat gaat bijvoorbeeld over toeristische attracties, sport- en culturele centra. “In ons land hebben 26.500 personen zo’n kaart aangevraagd”, aldus Lien Deblaere. “Begin januari gaan we alle lokale besturen aanschrijven om die kaart te erkennen. Via de lokale adviesraden gaan we ook de aandacht vestigen op die Europese handicapkaart en willen we ook de personen met een handicap informeren over het bestaan ervan.”