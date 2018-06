Essevee breekt wereldrecord 'zitbalkoppen' 21 juni 2018

Leuk nieuws voor de fans van SV Zulte Waregem: middenvelder Sander Coopman (23) uit Geluwe en de Nederlands-Engelse verdediger Sandy Walsh hebben in het Regenboogstadion het wereldrecord 'zitbalkoppen' verbroken. Dat was gisteravond te zien op de VTM KIDS-zender Kadet, in het programma Vollenbak WK. Profvoetballers Sander Coopman en Sandy Walsh zijn het niet gewoon om met zo'n grote bal te koppen, maar toch slaagde het duo er verrassend in om het wereldrecord te verbreken. Ze kopten binnen de dertig seconden maar liefst zestig keer naar elkaar. Het officiële record staat voorlopig nog altijd op naam van AJ3-YouTuber Andy Castell uit Londen en zijn vriend Charlie Morley. Zij kopten in 2016 57 keer naar elkaar met een zitbal. (LPS)