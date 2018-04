Erevoorzitter fotoclub Kiknu overleden 27 april 2018

In het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis is Gilbert Vandenbraembussche (88) gestorven. Gilbert was erevoorzitter van de koninklijke fotoclub Kiknu. Hij was lid sinds 1965 en werd zo'n drie jaar later voorzitter. Hij vervulde die functie maar liefst 31 jaar en nam deel aan heel wat fotosalons en fotowedstrijden. Door de 'West-Vlaamse Vereniging voor Foto- en Diakringen' werd Gilbert Vandenbraembussche in Ieper gehuldigd als laureaat voor zijn sociaal culturele verdienste ten bate van de fotografie in onze provincie. Samen met Gilbert Six ordende en catalogeerde hij het rijke archief van Kik-nu. Hij was de echtgenoot van Bernice Renier en woonde vroeger in de Koestraat. Gilbert werd geboren in Lys-Lez-Lannoy in Frankrijk en was de vader van drie kinderen, Mark zaliger, Anne en Jan. Er zijn daarnaast zeven kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt morgen plaats om 10 uur in de Sint-Medarduskerk. (DBEW)