Ereschepen Jozef Ingelbeen (79) overleden 02u29 0 Foto RV Jozef Ingelbeen werd 79 jaar. Wervik In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is ereschepen Jozef Ingelbeen (79) zondag overleden. Hij was in totaal negen jaar burgemeester, negen jaar schepen en net zo lang gemeenteraadslid.

Jozef zetelde voor de toenmalige CVP (Christelijke Volkspartij) onafgebroken in de gemeenteraad van begin 1977 tot begin 1995.





De gepensioneerde landbouwer verliet in 2000 zijn boerderij in de Lourdesstraat en verhuisde naar een rijwoning in de Kerkstraat. Jozef was gehuwd met Annie Scheirlynck. Hij was de vader van vier kinderen Johan, Heidi, Hendrik en wijlen Bernard. Er zijn daarnaast negen kleinkinderen. Hendrik trad als politicus in de voetsporen van zijn vader. In de vorige legislatuur was hij schepen en nu voor CD&V gemeenteraadslid.





Jozef Ingelbeen was gewezen voorzitter van de Landelijke Gilde Geluwe en lid van Neos Geluwe. Toen hij met pensioen ging, hielpen Jozef en zijn echtgenote op hun boerderij waar zoon Bernard destijds fruit en groenten verkocht. Tussendoor maakte Jozef tijd om te fietsen en te kaarten. De uitvaartplechtigheid vindt komende zaterdag om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk plaats.





(DBEW)