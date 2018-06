Enquête over tijdelijke verkeersmaatregelen 04 juni 2018

Even geleden voerde de stad enkele maatregelen in om de verkeersveiligheid voor fietsers en schoolgaand verkeer te verhogen.





Zo stippelde ze veilige fietsroutes uit naar enkele scholen in Wervik. Om te beoordelen of het proefproject geslaagd is, nodig de stad inwoners uit om een enquête in te vullen. De enquête is te vinden via de website van de stad op www.wervik.be/nieuws/enqu-te-verkeersmaatregelen.





(DBEW)