Emma Meesseman bezoekt kerststage BBC Wervik Erik Block

24 december 2018

Basketbalclub BBC Wervik organiseert tijdens de kerstvakantie al voor de negentiende keer een stage voor de jeugdspelers. Vandaag was er in sportcentrum De Pionier alvast hoog bezoek. Emma Meesseman (25) kwam immers langs.

Met de Belgian Cats eindigde ze vierde op het WK. Emma speelt in Rusland en is op bezoek bij haar familie in Ieper. Tijdens de verkiezing van de Sportvrouw van het Jaar eindigde ze onlangs opnieuw derde. Emma nam aan een deel van de training op de kerststage deel. BBC Wervik bezorgde haar een attentie. Zo’n kerststage is alvast belangrijk voor de jeugdopleiding want de club blijft trouw aan een goede doorstroming van de eigen jeugd naar BBC One.