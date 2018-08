Elke woensdag opnieuw gratis fruit en soep 31 augustus 2018

Ook tijdens het nieuw schooljaar krijgen alle 1.800 kinderen die in Wervik naar school gaan opnieuw elke woensdag een stuk fruit of fruitsalade. In de winter wordt dit een gezonde kom soep. Vorig jaar startte het OCMW met dit initiatief, dat past in het aanpakken van de kinderarmoede in de gemeente. "Het OCMW zet hier de laatste jaren zwaar op in: naast de aanwerving van een maatschappelijk werker die zitdagen houdt in alle scholen, wordt samen met die scholen een netoverschrijdend armoedebeleid uitgebouwd", aldus voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). "De herhaling van gratis fruit en soep komt er op aanvraag." De verdeling van fruit vindt komende woensdag voor de eerste keer weer plaats. Alle kinderen van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar komen aan bod. De Buurwerking van het OCMW bezorgt het fruit en later de soep aan de scholen. De bedeling in de scholen gebeurt onder meer door vrijwilligers. In het kader van een arbeidszorgtraject, wordt de afwas gedaan door leefloners. Zo zorgt dit project ook voor bijkomende tewerkstelling voor kwetsbare personen. (DBEW)