Elisa Deman werd 101 in het woonzorgcentrum Ter Beke Erik De Block

21 december 2018

In het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe werd eeuwelinge Elisa Deman 101 en was het in aanwezigheid van haar familie feest.

Reeds elf jaar woont ze in het woonzorgcentrum. De moeder van drie kinderen woonde 45 jaar lang in Beselare. Nadien verhuisde Elisa naar de Hogeweg in Menen. Ze was gehuwd met Cyril Pauwels. Elisa groeide op in de Kattestraat in Geluwe. Ze hielp mee in de winkel aan het ouderlijk huis en werkte ook mee met vader in de tabak.

Elisa huwde in 1944. Het jonge koppel woonde een tijdlang bij haar zus Paula in de Klytemolenstraat in Geluwe. Er zijn drie kinderen Freddy, Nicole en Rita. De eeuwelinge heeft vijf kleinkinderen