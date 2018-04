Elektrische bakfietsen in de strijd tegen zwerfvuil 18 april 2018

De stad en het OCMW zetten volop in op de strijd tegen zwerfvuil. Twee maanden geleden werd de burgerbeweging Proper Wervik opgestart.





Ondertussen registreerden zich al meer dan 80 vrijwilligers. Er is langs de straten al duidelijk minder zwerfvuil. Zaterdag is er voor de eerste keer een grote zwerfvuilactie op het recreatie-eiland De Balokken. Voor het vervoer van de restafvalzakken met zwerfvuil kocht de stad zeven elektrische bakfietsen aan. "Die bakfietsen zullen ook worden gebruikt door vrijwilligers van Proper Wervik, we onderzoeken nog hoe dat wordt geregeld", aldus schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA).





Marc Cailliau uit de Molenstraat mocht de bakfietsen leveren. De totale kostprijs bedraagt 10.920 euro, btw inbegrepen. "Sinds april vorig jaar zetten we in de strijd tegen het zwerfvuil gemiddeld een zestal medewerkers in", zegt OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). "Het gaat om verschillende tewerkstellingsprojecten. Zoals leefloners en WijkWerking (vroeger PWA, red). Onze medewerkers moeten zich soms ver verplaatsen en met zo'n elektrische bakfiets wordt dat wel handig. We hebben vaste routes. We gaan bekijken in welke mate die bakfietsen tijdens het weekend door vrijwilligers van Proper Wervik kunnen worden gebuikt." Eén bakfiets zal door de stedelijke jeugddienst worden gebruikt. (DBEW)