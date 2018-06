Eerste vrachtwagen met koeling zonder CO2-uitstoot 29 juni 2018

02u35 0 Wervik Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kwam gisteren op bedrijfsbezoek bij de bvba Noyez, gespecialiseerd in diepvriessnacks.

De firma is er door middel van een samenwerking met verschillende bedrijven in geslaagd om een vrachtwagen met een gekoelde en diepvrieslaadruimte te ontwikkelen, waarvan de koeling geen uitstoot of lawaai met zich meebrengt. Dit nieuwe en innovatieve koelingssysteem is voorlopig het enige in de Benelux. "Maandag staat voor deze vrachtwagen Renault de eerste rit naar Blankenberge op de planning", zegt zaakvoerder Wim Noyez.





"We leveren in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. We zitten veel in steden. Deze investering maakt geen lawaai meer en is bovendien milieuvriendelijk. De installatie van zo'n systeem is ongeveer vijftien procent duurder. We besparen omdat de koeling niet langer gebeurt via een motor. De koeling wordt gevuld met vloeibare stikstof." Dergelijk systeem bestaat al in Frankrijk, straks ook in Italië. "Voor de bedrijven is het personeel de grootste kost en dan volgt energie", aldus minister Bart Tommelein. "Koelen en verwarmen zijn voor bedrijven de twee grootste energieverslinders. Kan men daarop besparen, dan gaat het rendement naar omhoog." De bvba Noyez op de Menensesteenweg is in volle expansie. Wim (47) nam zeven jaar geleden de firma van zijn vader Justin over.





(DBEW)