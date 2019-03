Eerste units Vanrullen verkocht Erik De Block

20 maart 2019

18u57 0 Wervik De sloop van de gesloten fabriek Vanrullen langs de Menensesteenweg op de wijk Laag-Vlaanderen moet nog beginnen en ondertussen zijn er al drie van de twintig units voor het nieuw verzamelgebouw verkocht. De verkoop startte vorige week. Tien jaar geleden werden de gebouwen gekocht door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).

De firma Vanrullen was jarenlang een familiezaak met aan het hoofd de broers Jean-Pierre en Henri Vanrullen. In de weverij werden voornamelijk brandweerslangen geproduceerd, naast koppelingen, lansen en verscheidene andere materialen om branden te bestrijden.

De afbraak start binnenkort. Op die plaats komen er twee gebouwen met ruimte voor in totaal 20 kleine ondernemingen. De units worden ateliers, productieruimtes en opslagplaatsen. Al dan niet in combinatie met kantoren. De bouwwerken starten normaliter in de tweede helft van dit jaar. Er zal in de nieuwbouw ruimte zijn voor kleinschalige ondernemers. Bij verschillende kleine kmo’s is er grote vraag naar extra ruimte.

De grote fabrieksloodsen werden de afgelopen jaren voor stockage gebruikt door de stad. De intercommunale WVI kwam tot een overeenkomst met projectontwikkelaar Hexagon uit Roeselare. Opmerkelijk op de plannen is alvast dat de hoge schouw wordt behouden. Onder die schouw komt een picknickruimte voor het personeel.

De projectontwikkelaar werkt op zijn beurt samen met Markland Architecten uit Kortrijk en aannemer Beeuwsaert Construct uit Ledegem. Er komen twee identieke gebouwen, in totaal goed voor 3.565 vierkante meter. De oppervlakte van de units varieert van 108 tot 270 vierkante meter.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website www.hxgn.be.