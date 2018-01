Eerste keer acht afstanden op Gaperstocht 02u40 0 Foto Luc Vanthuyne Voorzitter Frans Malengier en parcourbouwer Eddy Six (r.). Wervik Met start en aankomst in vrije basisschool De Graankorrel langs de Beselarestraat vindt zondag 14 januari de Gaperstocht plaats. Er staan ondertussen reeds dertig edities op de teller.

De Wervikse Wandelsportvereniging zorgt voor acht verschillende afstanden: 4-6-12-15-18-21-25-30 kilometer. "De zeer grote keuze aan afstanden is nieuw", zegt parcoursbouwer Eddy Six. "Er is alvast voor elks wat wils. Ik ga zelf regelmatig wandelen in Oost-Vlaanderen en daar komt een grote keuze aan afstanden veel voor."





Alle afstanden lopen door het Gemeentepark. Er zijn drie rustposten in Menen: de vrije basisschool in de Charles Capellestraat op wijk De Koekuit, de garage Pieters in de Wervikstraat en de Sint-Jorisschool. "Afhankelijk van de verschillende afstanden, gaat het tot Laag-Vlaanderen in Wervik en het Diefhondbos, tegen de grens van Rekkem", zegt Eddy. "Voor een deel wordt het wandelen langs de Leie en de Reutelbeek. Er is grote concurrentie van drie andere wandeltochten in onze provincie. Met 1.100 deelnemers zouden we tevreden zijn."





Voor families

De 12 kilometer is volledig verhard en toegankelijk voor kinderwagens. Een ideale afstand voor families. Er is voor iedereen een gratis versnapering. Er is vrije start tussen 8 en 15 uur. Deelname kost voor leden 1,10 euro en voor niet-leden 1,50 euro.





WSV Wervik organiseert dit jaar weer heel wat wandeltochten. De Gaperstocht is traditioneel de eerste in de lange rij. (DBEW)