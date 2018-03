Eerste Gazette rolt van de persen VERHAAL VAN HANDELAARS VERSPREID OP 35.000 EXEMPLAREN ERIK DE BLOCK

21 maart 2018

02u31 0 Wervik De eerste editie van de Gazette is verschenen, het resultaat van een samenwerking tussen zeventig handelaars uit Wervik en deelgemeenten. Niet met advertenties, maar wél met het verhaal achter elke handelszaak. Het eerste nummer verscheen op 35.000 exemplaren.

Zeventig handelaars uit Wervik en de deelgemeenten lanceerden in december onder de slogan 'Wij gaan voor kwalitijd' een nieuwe imagocampagne. Met affiches en stickers. Nu is ook de Gazette een feit. Via de postbode wordt de Gazette verdeeld in de regio van Menen, Dadizele, Moorslede, Beselare, Geluveld, Passendale, Zandvoorde en Zonnebeke. "De Gazette brengt onze handelaars in beeld, ik ben heel tevreden over het resultaat", aldus schepen van Lokale Economie Bert Verhaeghe (Open Vld). "Het aanbod verrast toch altijd, en dat blijft belangrijk." De foute schrijfwijze van de slogan 'Wij gaan voor kwalitijd' is uiteraard bewust, precies om aan te geven dat de handelaars nog tijd maken voor hun klanten en dat er nog kwaliteit te vinden is. De handelaars moesten voor de affiches en stickers zelf niets betalen. Het budget van 36.000 euro voor de campagne komt van Vlaanderen en van Europa. "Om een plaats te krijgen in de Gazette betalen de handelaars nu wel een beperkte bijdrage, maar die prijs benadert de werkelijke kostprijs niet", zegt de schepen. "Elke handelaar heeft de mogelijkheid gekregen om zijn verhaal te brengen."





Drukkerij met geschiedenis

De Gazette is een realisatie van het communicatiebureau Maus uit Kortrijk. Lien Leroy uit Kruiseke hielp de teksten schrijven. Publi Almar uit de Sint-Medardusstraat zorgde voor het drukwerk. Met Vanessa Neyrinck en haar echtgenoot Christ Degryse staat de derde generatie er aan het roer. Vader Claude Neyrinck (69) is nu op pensioen. Hij begon in 1965 als leerjongen in de toenmalige drukkerij Almar. Het verhaal begon in de schaduw van de monumentale Sint-Medarduskerk in 1950 met wijlen Albert Vanderstraeten en wijlen Marcel Penet. "Op mijn veertiende ging ik elke dag met de trein een grafische opleiding in Gent volgen", vertelt Vanessa (37). "Ik doe mijn job enorm graag en probeer mijn best te doen." Vanessa is fier op het eindresultaat van de Gazette. "Ik denk dat het zal aanslaan en dat het zal gelezen worden. Het is meer een lifestylemagazine. De opmaak door het communicatiebureau Maus vind ik knap. Ze wilden echt samenwerken met een drukkerij uit Wervik. Voor ons alvast een mooie opdracht."





De inhoud is divers: van lekker eten tot stijladvies en 'straatpraat'. In het najaar komt er een editie herfst/winter. "We zullen dan de voorkeur geven aan de handelaars die er nu niet in staan", aldus schepen Bert Verhaeghe.