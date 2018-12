Eerste editie van Zondagmarkt in Kapittel Erik De Block

04 december 2018

15u27 0

Na de méér dan geslaagde eerste editie van de Woensdagmarkt in april in zaal Kapittel, volgt dit weekend voor de eerste keer een Zondagmarkt. Het buitenterras van ‘t Kapittel wordt vanaf 13 uur omgetoverd tot een gezellige en sfeervolle markt met tal van kraampjes.

Het gaat opnieuw om een initiatief van Celestien Volcke en de uitbaters van Kapittel. “Feestoutfits, juwelen, accessoires, bijkomende verzorging, toffe cadeaus of gewoon de gezellige sfeer opsnuiven: het wordt de ideale plaats voor een geslaagde winterse zondagnamiddag”, vertelt Celestien.

De standhouders zijn C Chic - C Magic (Handgemaakte juwelen, nét iets anders, accessoires, professioneel advies), voetverzorging Ilse Derudder (professioneel advies, gratis voetverzorging, demonstraties), Pretty Presents (gepersonaliseerde en/of handgemaakte geschenken), kaasspeciaalzaak Epoisses (streekproducten van eigen bodem, proeverijen), Moka (kledij, accessoires en kousen), Marleen Salomez (geurkaarsen en -stokjes, sfeerlichten, proeverijen), Marez (pyjama’s en slaapkleedjes, pantoffels, warme sokken), Jacqart & Azra (op maat gemaakte raamdecoratie, zilveren en gouden juwelen), crea-atelier Den Pottenberg (kerstpakketten van eigen gemaakte keramiek), Eos (professioneel advies en schoonheidsproducten, cadeautips), Fleur De Vie Marlies Desmedt (kerststukjes en -plantjes, sfeervolle decoratie), Vert’O (mini-onderneming Sint-Jozefscollege met ecologisch bureaumateriaal), kapsalon Heads Up (verzorgingsproducten in leuke kerstverpakking, professioneel advies), pop up Concept Winkel (Outlet mannenkledij en speelgoed), Body in Balance (gezonde wafels en professioneel advies), kapsalon Heidi Salomez (professioneel advies en accessoires).

De stad schenkt vier ‘Wervikse Kadobonnen’ van 25 euro. Elke kopende klant maakt bij elke stand kans om te winnen.