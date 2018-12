Eerste editie van sponsorloop De Horizon Erik De Block

18 december 2018

Basisschool De Horizon in de Hellestraat organiseert donderdag vanaf 13.45 uur voor de eerste keer een sponsorloop.

Het gaat om een activiteit in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel. “Als goed doel hebben we de Wervikse vzw Love In Action gekozen”, aldus leerkracht Quinten Couckuyt. “We vinden het namelijk belangrijk om een initiatief uit onze eigen stad te steunen dat zich bovendien richt op een doelgroep waarmee wij dagelijks in contact komen.”

De leerlingen zochten sponsors. Ze zullen allemaal, elk op hun eigen kunnen, samen lopen tot ze het vooraf ingezamelde totaalbedrag bereikt hebben.