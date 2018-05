Eerste bloemenweide op gewezen voetbalterrein 03 mei 2018

In afwachting van de realisatie van een nieuwe verkaveling komt er in de Ooststraat op het gewezen tweede voetbalterrein van Eendracht Wervik een bloemenweide. "Het is de bedoeling om 2.000 à 3.000 vierkante meter gras om te frezen en in te zaaien als een wilde bloemenweide", aldus schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA). "Het zal daar dan visueel aangenamer zijn en zorgen voor een mooi effect. We willen met dat braakliggende perceel iets doen. Het wordt trouwens de eerste keer dat we een bloemenweide gaan inzaaien. Realistisch gezien moet dat tegen de zomer lukken. Een bloemenweide is goed voor bijen en vlinders. De provincie steunt dergelijk initiatief."





Om de bijen en hommels in nood te helpen organiseert de provincie elk jaar de campagne 'Laat het zoemen met bloemen' waarbij je bloemenzaad kan bestellen om je tuin om te toveren tot een bloemenakker. Of de bloemenweide in de Ooststraat éénmalig wordt, hangt af van de ontwikkelingen voor de realisatie van de verkaveling. Bouwfirma Catteeu uit Lo-Reninge zal er zes energievriendelijke woonblokken bouwen van in totaal 36 woningen en 6 kangoeroewoningen. (DBEW)