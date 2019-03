Eerst editie van sportkamp meteen succesvol Erik De Block

13 maart 2019

09u32 0 Wervik Jordy Lefevre (21) heeft zijn eerste sportkampen achter de rug. Hij kreeg van het stadsbestuur het licht op groen om tijdens de krokusvakantie en de eerste week van de paasvakantie sportkampen voor meisjes en jongens van 3 tot 14 jaar te organiseren. De eerste editie in sportcentrum De Pionier was met bijna 65 deelnemers een succes.

“Dat aantal was ideaal om te starten”, vertelt Jordy. “Ondertussen zijn er voor de paasvakantie al 130 inschrijvingen binnen.” Ook in de paasvakantie is er een divers aanbod: racketsportkamp (badminton, tafeltennis, tennis), balsportenkamp (basketbal, handbal, netbal, voetbal, volleybal) en turnsportkamp. Spelenderwijs kunnen de kleuters zich uitleven in balspelen, dansen, kleutergym, klimmen en klauteren. In de namiddag wisselen ze het sporten af met knutselen. Deelnemen kost zeventig euro. Maximum 150 deelnemers. Meer info en inschrijvingen op 0492/77.89.74.