Eerbetoon aan overleden collega door politiekorps 31 augustus 2018

02u28 0

Naar aanleiding van het dramatisch overlijden zondag van hun collega hoofdinspecteur Amaury Delrez (38) in Spa bracht de politie van het lokaal commissariaat samen met burgemeester Youro Casier gisterennamiddag een eerbetoon op de pui van het stadhuis. Op dat moment werd het slachtoffer van het laffe schietincident in zijn woonplaats begraven. "Onze collega was gehuwd en vader van drie kinderen", liet hoofdinspecteur Nikolaas Ottevaere horen.





Aan dit eerbetoon namen zeven politieagenten en een bediende deel. Er waren een dertigtal inwoners aanwezig. Men liet gedurende één minuut de sirenes loeien en dan was er ter nagedachtenis nog één minuut stilte. Nadien weerklonk een applaus op het Sint-Maartensplein. (DBEW)