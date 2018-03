Eens goed doorzakken kan je hier ONDERHOUDSWERKEN MOLENSTRAAT PAS IN 2020 ERIK DE BLOCK

07 maart 2018

02u39 0 Wervik Slecht nieuws voor de vele passanten die de drukke Molenstraat (N311) dagelijks doorkruisen: het structureel onderhoud van de gewestweg wordt opgeschoven naar 2020. Ondertussen worden de wegverzakkingen almaar groter en dieper. "Een dringende oplossing is meer dan nodig", zegt burgemeester Youro Casier (sp.a).

De drukke Molenstraat werd al een heraangelegd in 2000, toen maakte het afsalt na de rioleringswerken plaats voor een rijbaan in betonstenen. Veertien jaar later zou uw krant een eerste keer berichtten over wegverzakkingen in de Molenstraat en het lijkt er niet op dat de situatie ondertussen verbeterd is, integendeel. Wie met de fiets rijdt, kan maar beter opletten in de drukke gewestweg. Structurele werken in de Molenstraat stonden aanvankelijk in 2016 op het reserveprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de uitvoering was bedoeld voor in 2017. Ondertussen werd die datum echter verschoven naar 2020.





Vlaams volksvertegenwoordiger Tine Soens (sp.a) stelde de situatie aan de kaak en stelde een mondelinge vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).





"Het uitstel van de onderhoudswerken is noodzakelijk omdat ze deel uitmaken van een groter project, waarbij ook de stationsomgeving en een aantal andere straten worden aangepakt", aldus minister Ben Weyts in zijn antwoord aan het parlementslid. Het grotere project waarvan sprake, omvat ook wegen-en rioleringswerken in de Emiel Gellyncklaan, Bakkerstraat, Rekestraat, Koer Verack bedragen. De raming hiervoor bedraagt 2,8 miljoen euro. Een jaar geleden zijn de subsidies voor het gescheiden rioleringsstel goedgekeurd.





Budgetten

Burgemeester Youro Casier (sp.a) vindt het uitstel een spijtige zaak. "Voornamelijk omdat de toestand van het wegdek er zeker niet op verbetert", zegt hij. "Een dringend oplossing is meer dan nodig om erger te vermijden. Indien de situatie escaleert, zullen we moeten zoeken naar een tijdelijke oplossing. Wat precies het probleem is bij AWV? De budgetten. Alles wordt opgeschoven." "Wij zijn afhankelijk van het AWV", beaamt schepen van Openbare Werken Belinda Beauprez (N-VA). "Maar we zullen als stadsdiensten nogmaals aandringen op een snellere aanpak".





Stationsstraat

Ondertussen baart niet alleen de toestand van de Molenstraat het schepencollege zorgen. Ook in de drukke Stationsstraat zijn kasseien op een twintigtal plaatsen beschadigd."Voor de stationsomgeving is het nog altijd de bedoeling dat we een wedstrijd in het leven roepen om een ontwerper aan te duiden voor de heraanleg van de straat", besluit schepen Beauprez.