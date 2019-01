Dubbel zoveel volk voor De Drie Koningen Erik De Block

06 januari 2019

De Drie Koningen nodigden zaterdagavond alle inwoners van het kleine Kruiseke en omliggende uit op de nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapscentrum De Knippelaar. Net als de vorige jaren waren er drie verenigingen met een stand met eten en drinken aanwezig: KVLV Kruiseke, voetbalclub Sparta Kruiseke, koninklijke maatschappij De Nachtegaal. Er was alvast veel volk. “De opkomst en verkoop van drankkaarten is dubbel zo goed”, aldus Wim Vantomme aan de kassa. “Het is een voordeel dat ons evenement dit keer niet samenvalt met de kerstboomverbranding in Wervik.”

“Veel is er in Kruiseke in de loop van het jaar niet te doen en is deze nieuwjaarsreceptie een ideale gelegenheid om plaatselijk iets te beleven. De deelnemende verenigingen zijn super tevreden.” Na vijf jaar een muziekgroep werd dit keer gekozen voor dj Sam Lernou. “We vonden niet direct een muziekband tegen een aanvaardbare prijs”, zegt Wim. De dj kreeg alvast een deel van het publiek op de dansvloer en schepen Geert Bossuyt (sp.a) imiteerde André Hazes zaliger.

De Drie Koningen waren traditioneel Luc Lernou, Jan Catry en Johnny Liefooghe. Ze begonnen al in de voormiddag met huisbezoeken. Een deel van de opbrengst gaat naar vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke.