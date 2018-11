Droogkast in garage vat vuur 13 november 2018

In een garage bij een huis langs de Kruisekestraat in Wervik is er gisterenmiddag omstreeks 12.15 uur brand ontstaan. Een droogkast die in een garage buiten aan de woning stond, vatte plots vuur. De brandweer snelde meteen ter plaatse en kon het vuur ook meteen doven. Grote schade was er gelukkig niet. Vooral de droogkast en een deel van de garage raakten uiteindelijk wat beschadigd. (AHK)