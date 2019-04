Drinkebroers beroven Kosovaar die afstapt in verkeerde station Hans Verbeke

08 april 2019

18u41 0 Wervik Twee mannen uit Wervik en Komen riskeren elk twintig maanden effectief omdat ze een Kosovaar hebben beroofd terwijl die dacht dat het duo ‘m een dienst wou bewijzen. Het slachtoffer was namelijk in het verkeerde station van de trein gestapt en ging vervolgens in op het aanbod van het duo om ‘m naar z’n juiste bestemming te brengen. “We waren dronken en hadden niet de bedoeling om de man te bestelen”, zeggen de twee.

Bij de hulpdiensten loopt op 24 januari van dit jaar een oproep binnen van een Kosovaar die meldt dat hij is overvallen. Kort daarvoor was de man ’s avonds vanuit Gent naar Wervik gespoord. Hij stapte echter een station verder uit, in Komen. Toen hij z’n vergissing besefte, stapte hij het café Au Duc de Brabant binnen, vlakbij het station. Daar hoopte hij iemand te vinden die hem naar Wervik wou brengen. Roland R. (49) en Gregory R. (41) uit Komen waren daar wel voor te vinden. Hij trakteerde het duo op een whisky. Toen de Kosovaar betaalde, zagen de twee dat er behoorlijk wat cash in zijn portefeuille zat.

Reisgerief, kruk en portefeuille gepikt

Op weg naar Wervik, probeerde het duo de Kosovaar geld af te troggelen om te tanken. Maar de reiziger ging daar niet op in. Daarop stopte de bestuurder aan de kant van de weg. De Kosovaar moest uitstappen en werd afgetuigd. Daarop vluchtte het duo met zijn reisgerief, een kruk die hij nodig had om te stappen én zijn goed gevulde portefeuille. Dankzij de beschrijving van de kleine Peugeot waarmee het duo reed, kwam de politie hen snel op het spoor. De wagen raakte diezelfde avond immers nog betrokken bij een ongeval in Wervik. Bij een huiszoeking werd bijna de volledige buit teruggevonden. Volgens de Kosovaar ontbrak wel 1.100 euro uit zijn portefeuille.

Allebei zwaar onder invloed van whisky

De twee beklaagden ontkenden op de rechtbank dat ze de bedoeling hadden om de Kosovaar te bestelen. “We hebben dat trouwens ook niet gedaan”, hielden ze vol. Onbegrijpelijk eigenlijk, vermits bijna de hele buit bij hen werd aangetroffen. “De Kosovaar is uitgestapt omdat hij niet meer mee wou met onze auto, zijn koffer is per ongeluk blijven liggen in de wagen”, klonk het. De rechter leek er niet veel van te geloven. Het openbaar ministerie vordert voor elk van de drinkebroers, die zwaar onder invloed van whisky waren, een celstraf van twintig maanden effectief. Vonnis op 24 april.